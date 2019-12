Si chiude questa sera la quattordicesima giornata di Serie B, con il posticipo che vede affrontarsi due neopromosse: da una parte il Pisa, dall'altra il Pordenone. I toscani non perdono da due partite e in caso di vittoria aggancerebbero Pescara e Frosinone all'ottavo posto in classifica; i friulani, invece, con un risultato positivo tornerebbero secondi in classifica.



I Ramarri in casa sono tra le migliori squadre in B, ma in trasferta il ruolino di marcia è tra le peggiori della Serie B: solo 5 punti su 6 partite lontano dalla Dacia Arena. Il Pisa, invece, in casa è da playoff, con 11 punti collezionati.