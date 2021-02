Pisa e Frosinone saranno le protagoniste, domani sera all’Arena Garibaldi, del recupero della sedicesima giornata di Serie B. I toscani, reduci dal successo contro la Reggiana, sono staccati di un punto dai ciociari, che non vincono da un mese e mezzo, e sognano il sorpasso ai danni dei ragazzi di Nesta. I quotisti vedono i nerazzurri favoriti a 2,46 contro il 3,01 del Frosinone con il pareggio in quota a 3,06. Proprio la divisione della posta è il risultato più frequente tra le due formazioni che hanno pareggiato in cinque occasioni su otto sfide totali nella serie cadetta. L’Under, a 1,75, si fa preferire leggermente all’Over, che si gioca a 1,97. Uno 0-0, punteggio già uscito in tre occasioni, al novantesimo è in quota a 9,00 mentre un successo pisano per 3-1 pagherebbe 20 volte la posta. Si scende, di molto, per un eventuale 0-1 gialloazzurro, unico blitz all’Arena Garibaldi: i tre punti per Dionisi e compagni sono dati a 9,60.