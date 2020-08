Situazione in bilico tra Frosinone e Pordenone. Esaltata dal 3-2 in rimonta ai danni del Cittadella la squadra di Alessandro Nesta domenica sera sarà favorita contro il Pordenone a 1,88 con la «X» e il pareggio nettamente più alti: le quote salgono rispettivamente a 3,40 e 4,60. In questo caso per il passaggio del turno il Frosinone si gioca a 1,65, mentre il Pordenone di Attilio Tesser è bancato a 2,15. Online anche le scommesse sulla promozione: grande equilibrio anche se lo Spezia sembra avere maggiori chance a 3,00. Poi il Frosinone a 3,50, il Pordenone a 4,50 e il Chievo ultimo a 5,00 volte la posta.