Serie B, playoff ufficiali: Spezia prima qualificata. Date e regolamento

Con i risultati della 36esima giornata di Serie B è ufficiale: anche quest'anno si giocheranno i playoff. A due partite dalla fine il distacco tra la terza, lo Spezia, e la quarta, la Cremonese, è di sei punti: aritmeticamente bastano per assicurare gli spareggi per decidere chi sarà la terza, dopo Sassuolo e Pisa, a salire in Serie A.

REGOLAMENTO - Se lo Spezia vincesse le prossime due partite e la Cremonese perdesse le tre che mancano, la distanza sarebbe di 12 punti: per disputare i playoff il distacco non deve superare i 14. I liguri, che possono finire al massimo quarti, sono già qualificati alle semifinali. Per decretare, poi, le altre partecipanti serviranno le ultime due giornate.

LE DATE - Si comincia giovedì 15 e venerdì16 maggio, con i due quarti in gara unica a cui sono qualificate le squadre classificate dal quinto all'ottavo posto. La terza e la quarta giocheranno il 19 e 20 maggio, contro le due qualificate del turno precedente. Ritorno il 23 e il 24 maggio. La finale d'andata dei playoff è prevista giovedì 29 maggio, ritorno domenica 1 giugno.