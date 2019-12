Sfida ai piani alti domani pomeriggio in Serie B: alla Dacia Arena si affrontano la rivelazione del torneo, il Pordenone, terzo in classifica, e il Crotone che ha lo stesso numero di punti dei friulani. Per entrambe l'obiettivo è uno solo, vincere e restare agganciati al Cittadella, attuale secondo. Gli analisti Snai assegnano un leggero vantaggio ai pitagorici, dati a quota 2,60. Nel caso si tratterebbe di un risultato a suo modo pesantissimo, perché il Pordenone è ancora imbattuto in casa. Si sale a 3,05 per il pareggio mentre i padroni di casa sono dati a 2,80. Media gol simile per le due formazioni: il Pordenone segna 1,5 reti a partita, il Crotone sale a 1,6. Un incontro con entrambe a segno (scommessa Goal) è dato a 1,63, secondo Agipronews.