Dopo il direttore generale del Brescia anche il presidente del Pisa invoca pubblicamente chiarezza riguardo alle situazioni fiscali di Genoa e Reggina.Intervenuto in conferenza stampaha detto la sua sulle questioni Irpef che stanno coinvolgendo liguri e calabresi chiedendo un intervento deciso da parte delle autorità competenti: "Non sappiamo qual è la vera situazione perciò è difficile esprimere un giudizio, ma sappiamo che le regole ci sono e vanno applicate - ha spiegato il patron toscano a Sestarete -e pagammo tutto, anche l’Irpef.. Se la federazione lo ha accettato ci sarà sicuramente qualcosa che non conosciamo".Corrado ha poi aggiunto: "È una cosa che non fa bene al calcio perchéAbbiamo chiesto alla Lega e alla Covisoc di illustrare la situazione e lo stato dell’arte per capire come si stanno svolgendo i fatti perché attualmente siamo un po' perplessi. Mi è piaciuta molto la dichiarazione fatta a un convegno dal Ministro Abodi nei giorni scorsi, che ha dichiarato che manca oggi è il rispetto, delle regole, delle decisioni e della lealtà sportiva, ma ha sottolineato anche l’esistenza di società sane che si comportano bene. Se però queste devono essere equiparate allo stesso modo di chi cerca scappatoie o si comporta male, allora c’è un problema".