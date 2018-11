Una delle candidate alla promozione diretta, contro una delle aspiranti alla salvezza. Una sfida difficilissima per il Cosenza che domani scenderà in campo al Barbera per strappare punti preziosi al Palermo. Obiettivo tutto in salita a guardare le valutazioni dei traders, che per la partita di domani sera puntano tutto sui rosanero. La squadra di Stellone, seconda in Serie B a un punto dalla vetta (ma con una partita da recuperare), vola sul tabellone Microgame, dove è offerta a 1,63. Complicato il compito dei rossoblù, dopo il pareggio beffa con il Pescara: un’altra «X» pagherebbe 3,50, per il «2» si arriva fino a 6 volte la posta. Di fronte si troveranno la seconda migliore difesa del campionato (8 gol subiti finora dal Palermo) contro uno degli attacchi meno prolifici (appena 7 le reti realizzate dal Cosenza): in quota c’è dunque ampio spazio per l’Under, favorito a 1,63, mentre una partita da almeno tre reti complessive pagherebbe 2,15. Nelle scommesse sul risultato esatto, la prima scelta dei betting analyst è invece l’1-0 a 4,65, mentre il 2-0 vale 6,00.