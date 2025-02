Serie B, quote da promozione per Sassuolo, Pisa e Spezia, perdono ancora terreno Cremonese e Palermo

Tre vittorie nell'ultima giornata per le prime tre della classe inUna situazione che consolida il primato del Sassuolo capolista anche nella lavagna dei bookie per la vittoria del torneo, offerta a 1,33 su, contro il Pisa a 4 e lo Spezia a 7,50. Emiliani fuori quota per la promozione in Serie A, proposta invece a 1,15 per i toscani.Se il trio di testa vede più vicino il traguardo più ambito, la sconfitta per 1-0 contro la Salernitana allontana invece la Cremonese dal terzo posto, ora a -11: il salto di categoria sale inevitabilmente da 3,50 a 5,50. Perde ancora terreno anche il Palermo dopo il ko interno contro il Pisa: i siciliani in Serie A pagano 6,50, come il Bari – tornato alla vittoria dopo tre turni – e il Catanzaro.