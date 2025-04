La2024/25 si apre con, la più classica delle sfide fra due formazioni in lotta per obiettivi opposti. Da un lato ci sono i padroni di casa che hanno esonerato Viali a inizio settimana dopo il pesante ko nel derby col Sassuolo e che cercano il balzo decisivo per allontanarsi dalla zona retrocessione-playout conin panchina. Dall'altro gli ospiti dicercano di tenere viva la corsa per la promozione diretta e, sono in cerca di riscatto dopo il pareggio ottenuto nell'ultima giornata contro il Cittadella.

(3-4-2-1): Bardi; Lucchesi, Meroni, Libutti; Fiamozzi, Kabashi, Sersanti, Marras; Vergara, Portanova; Gondo.A disp.: Sposito, Sosa, Rozzio, Stulac, Cigarini, Vido, Reinhart, Ignacchiti, Maggio, Kumi, Girma, Nahounou.All.: Davide Dionigi(3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Valoti, De Luca.A disp.: Drago, Tånnander, Johnsen, Gelli, Collocolo, Ceccherini, Majer, Moretti, Folino, Bonazzoli, Zanimacchia, Nasti.All.: Giovanni StroppaArbitro: Marcenaro.

Partita: Reggiana-CremoneseData: venerdì 4 aprile 2025Orario: 20.30Canale tv: DAZN, DAZN 1 (canale numero 214 Sky)Streaming: DAZN