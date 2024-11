46' Thorstvedt: Bardi; Sampirisi, Meroni, Fontanarosa; Fiamozzi, Ignacchiti, Reinhart, Portanova, Marras; Pettinari, Gondo. Allenatore: Viali.: Moldovan; Toljan, Muharemovic, Romagna (24' Odenthal), Pieragnolo; Obiang, Boloca; Berardi, Thorstvedt, Pierini; Mulattieri. Allenatore: Grosso.: Fourneau: 13' Sersanti (R), 21' Thorstvedt (S), 28' Laurienté (S), 28' Portanova (R)45'+1

17'con Portanova che riceve in area, si gira e calcia: palla fuori non di molto.Mai, nella storia del nostro calcio,avevano giocato un derby importante come i due di andata e ritorno nella Serie B 2024/25. Gli incroci precedenti, infatti, arrivano fino alla serie C2 e ai trentaduesimi di Coppa Italia. Come arrivano le squadre di Viali e Grosso a questo grande appuntamento? In condizioni differenti. I neroverdi sono primi in classifica, una delle candidate più forti alla promozione diretta e quindi al ritorno in Serie A, mentre la Reggiana, l'anno scorso allenata dall'attuale tecnico del Monza Nesta, è in un periodo di vacche magre a livello di risultati e occupa la 16esima posizione, in zona playout.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Reggiana-Sassuolo in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN