Torna in campo lael prossimo weekend per disputare le partite della sesta giornata. Domenica due le sfide importanti:In Calabria si comincia alle 15 con le aspettative di entrambe di non fare passi falsi. Per i padroni di casa sinora ben quattro pareggi e una sola vittoria all’attivo. Lunga la lista degli indisponibili per il tecnico Amaranto Domenico Toscano. Cionek, dopo l’infortunio alla caviglia, non è ancora disponibile, tutte ancora da verificare le condizioni di Rivas, Menez e Guarna.La Spal, retrocessa tra i cadetti dopo ben quattro anni di serie A, scenderà in campo galvanizzata dal passaggio del turno in Coppa Italia in quel di Crotone superato ai rigori dopo i tempi supplementari. Potrebbero essere della gara Castro e Di Francesco ed anche il diciannovenne senegalese Demba Seck autore del goal che ha rimesso in parità le sorti del quel confronto. Per i bookies padroni di casa in grado di fare far propria l’intera posta in palio ma 1 alto a 2,35 con l’X e il 2 bancati a 3,10.Sempre domenica, alle 21, il Frosinone farà gli onori di casa ad una Cremonese che per il momento non appare compagine particolarmente temibile: appena tre punti in classifica conquistati nelle ultime tre delle quattro gare sinora disputate. I ciociari, dopo il passo falso nella prima gara del campionato, invece, hanno racimolato ben dieci punti grazie a tre vittorie ed un pareggio che gli consentono di posizionarsi al terzo posto in classifica. Nesta, il tecnico dei padroni di casa, potrà contare in difesa del contributo di Capuano, in mediana di Tabanelli e Carraro con Novakovic ormai completamente recuperato. Per gli ospiti possibili i rientri del portiere Alfonso e del capitano Terranova. Sulla lavagnadella bandiera delle scommesse l’1 è offerto a 1,95, l’X a 3,15 ed il 2 a 4,20.