L'Assemblea di Lega straordinaria della Serie B andata in scena oggi ha stravolto il calendario in programma durante le vacanze di Natale. Il crescente numero di casi covid che aveva costretto la Lega B a rinviare Benevento-Monza e Lecce Vicenza e che metteva a rischio le gare in programma il 26 e 29 dicembre ha convinto i club, con voto a maggioranza e non all'unanimità, a rinviare entrambe le giornate.



CAMPIONATO SOSPESO - Una decisione sofferta, ma inevitabile dato l'aumento non solo dei casi covid ma anche dei divieti da parte delle ats locali di movimento per i gruppi squadra interessati (LEGGI QUI LA DECISIONE SUL MONZA). Il campionato è di fatto sospeso con le due giornate in programma il 26 e 29 dicembre che slitteranno al 15 gennaio quando il campionato dovrebbe ripartire in sicurezza.



COME CAMBIA IL CALENDARIO - In realtà il campionato ripartirà il 13 di gennaio con il recupero di Benevento-Monza e di Lecce-Vicenza. Poi come detto si disputerà il 15 gennaio la 19esima giornata (originariamente in programma il 26 dicembre) e quindi il 22 gennaio sarà recuperata la 20esima giornata (in programma il 29 dicembre). Tutte le altre giornate slitteranno di conseguenza, senza però modificare la data di fine del torneo che resta prevista per il 6 maggio. Come sarà possibile? La Lega ha deciso che saranno successivamente aggiunti e comunicati due turni infrasettimanali.