Serie B, rinviate Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo di sabato 26 aprile per il funerale del Papa Francesco

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha annunciato la sospensione del campionato di calcio per la giorntata di sabato 26 aprile, giorno dei funerali: "Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno". E sabato in Serie B sono in programma due partite.

Dopo il rinvio in blocco della 34^ giornata, che verrà recuperata martedì 13 maggio, sono state rinviate a data da destinarsi Sudtirol-Juve Stabia, in programma alle 15 del 26 aprile, e Catanzaro-Palermo, alle 17:15. Le due partite potrebbero essere spostate a domenica 27 aprile.

Il comunicato del CONI: "Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, recependo le indicazioni contenute nel DPCM odierno, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice".