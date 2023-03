Il finale di stagione del campionato di Serie B rischia di subire risvolti inaspettati e certamente poco graditi.



La spinosa ed intricata vicenda che coinvolge la Reggina, impossibilitata dalla giustizia ordinaria a pagare i contributi Irpef ai propri dipendenti ma proprio per questo motivo deferita dalla giustizia sportiva e a forte rischio penalizzazione, potrebbe infatti portare ad un rinvio dei playoff promozione.



Come racconta stamane la Gazzetta dello Sport, gli scontati ricorsi che il club calabrese presenterà in sua difesa nelle prossime settimane difficilmente verrebbero valutati prima del 19 maggio, giorno di chiusura della stagione regolare in cadetteria. Se così fosse la posizione del club amaranto, attualmente in piena corsa playoff, resterebbe sub iudice portando ad un'inevitabile slittamento del calendario di svolgimento degli spareggi.