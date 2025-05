Serie B, la Sampdoria vince con la Salernitana. Colpo della Cremonese con lo Spezia. Palermo e Catanzaro ai playoff

Goal ed emozioni nella 38^ giornata di Serie B. In campo dieci partite in contemporanea: la Cremonese passa 3-2 in casa dello Spezia e si porta a un solo punto dal terzo posto dei liguri a una giornata dalla fine (la 34^ verrà recuperata il 13 maggio). I grigiorossi con i tre punti si assicurano almeno il quarto posto che significa semifinale playoff.



Vittoria fondamentale della Sampdoria, che passa 1-0 nello scontro-salvezza contro la Salernitana e si porta a 40, raggiugendo il Frosinone, sconfitto in casa del Palermo, e il Brescia, che pareggia 2-2 con il Modena. Successo importante per i rosanero, che sono aritmeticamente ai playoff come il Catanzaro, che vince 2-0 in casa del Sassuolo, primo e già certo della promozione in Serie A.

Partita pazza in casa del Pisa. In un clima di festa i nerazzurri vanno sotto 3-1 con il Sudtirol, per poi chiudere sul 3-3.

Colpo playoff anche del Cesena, che vince in casa del Cosenza già retrocesso e si porta a 50 punti, all'ottavo posto. Staccato di tre punti il Bari, che perde 3-1 in casa del Cittadella: successo importante dei veneti che salgono a 39 punti, gli stessi della Salernitana.

Vince anche il Mantova: 2-1 in casa contro la Carrarese, salva nonostante la sconfitta.