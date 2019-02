Si apre la 23esima giornata di Serie B. Alle 21, in campo, due squadre che hanno in testa un solo obiettivo: i playoff. La Salernitana attende il Benevento: la squadra di Gregucci arriva da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due; il Benevento, invece, non perde dal 9 dicembre, con 3 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 2. In caso di vittoria, le Streghe si porterebberoal terzo posto solitario in classifica; i campani, invece, supererebbero Perugia e Cittadella, issandosi all'ottavo posto.