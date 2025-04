Serie B: Salernitana e Sampdoria verso il quarto allenatore della stagione, ecco i favoriti

NurPhoto via Getty Images

(terzultima in classifica dopo la sconfitta per 2-0 sul campo dello Spezia), che valuta l'esonero di Leonardo, penultima in classifica dopo la sconfitta per 1-0 sul campo della Juve Stabia. Il club campano ha deciso di esonerare il tecnico Roberto

In vista dei prossimi tre scontri diretti per la salvezza con Sudtirol, Cittadella e Cosenza,(ex Bari). Anche perché è complicato arrivare a Ballardini o Delio Rossi.