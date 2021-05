C’è profumo di Serie A nella sfida tra Serie B, Salernitana-Empoli profuma di promozione: per i bookie padroni di casa favoriti li che scenderanno in campo venerdì 7 maggio alle 14 per la penultima giornata di Serie B. Una sfida importante soprattutto per gli uomini di Castori - con gli ospiti già certi di partecipare nella prossima stagione al massimo campionato – che con una vittoria, unita alle sconfitte di Monza e Lecce, potrebbero già ottenere il pass per la promozione. Una vittoria della Salernitana, infatti, è il risultato più probabile secondo i betting analyst che quotano un successo dei padroni di casa a 1,56 contro il 4,10 riservato al pareggio e il 5,40 per la vittoria dei toscani.

Un match che si annuncia ricco di emozioni e gol: i favoriti a sbloccare il match sono proprio i padroni di casa con la prima rete messa a segno dalla Salernitana che si trova a 1,47 contro il 2,95 dell’Empoli. Nonostante l’importanza della posta in palio, si prevede una partita tra due squadre che non rinunceranno al gioco con l’Over 2,5, infatti, che vale 1,72 volte la posta contro il 2 riservato all’Under 2,5. Una tradizione confermata anche dagli ultimi due incroci all’Arechi di Salerno con il 2-4 del 24 luglio 2020, oggi quotato da stanleybet.ita 101 volte la posta, e il 2-1 dell’ottobre 2017, risultato molto più probabile anche per i bookmaker che quotano a 8 la possibilità che la sfida termini di nuovo con questo risultato.