Partenza con scintille all’Arechi, dove andrà in scena l’incontro più equilibrato della prima giornata di Serie B. Quotisti e scommettitori si dividono sul risultato di Salernitana-Palermo, testa a testa che nelle tre occasioni più recenti ha premiato i rosanero, anche stavolta in leggero vantaggio. Sul tabellone 888sport.it il «2» di Tedino e offerto a 2,50, a cui risponde il 3,15 di Colantuono e i suoi e il 2,88 del pareggio. Simili le scelte degli scommettitori, che nel 37% dei casi hanno scelto il «2»; la Salernitana rimane comunque in gioco con il 31%, di un soffio dietro la «X», che ottiene il 32%. Negli ultimi tre incroci, oltre all’en plein di vittorie siciliane, i granata non sono riusciti a segnare gol: riuscirci stavolta pagherebbe 1,38, mentre il Goal (almeno una rete per parte) vale 1,86. I quotisti puntano comunque su una partita dal punteggio contenuto, con l’Under (massimo due gol complessivi) in primo piano a 1,58.