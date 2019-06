Il convulso finale di stagione arriverà al primo snodo decisivo domani, quando Salernitana e Venezia si incontreranno per la prima parte dei playout di Serie B. All'Arechi si riparte da una serie pesante - le cinque sconfitte consecutive dei padroni di casa alla fine della "regular season" - ma con il netto vantaggio concesso dai bookmaker a Menichini e i suoi. Sul tabellone 888sport.it la Salernitana è avanti a 1,85; il «2» di Cosmi, sfuggito alla zona retrocessione grazie ai cinque punti conquistati nelle ultime tre giornate, è offerto a 4,50, il pareggio si gioca a 3,30. Spiccata la tendenza Under nei confronti diretti tra le due squadre: il punteggio "basso" (massimo due reti complessive) è arrivato in quattro dei cinque scontri più recenti e stavolta è a 1,50. Bassa anche la quota del No Goal (1,63, contro il 2,18 del Goal), mentre sul tabellone del risultato esatto l'1-1 è avanti a 6,50.