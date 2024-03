Serie B, Sampdoria-Ascoli LIVE dalle 20.30

Redazione CM

Posticipo della 29esima giornata di Serie B. A sfidarsi, allo stadio Marassi di Genova, a partire dalle 20.30, la Sampdoria e l’Ascoli. Sfida assolutamente decisiva per la zona calda della graduatoria in cadetteria, con i liguri alla ricerca di un successo che rilancerebbe clamorosamente le loro ambizioni playoff, vista le strette distanze in classifica tra il 7° e il 19° posto (soli 11 punti). Di contro, l’Ascoli cerca una vittoria per uscire dalla zona retrocessione diretta.