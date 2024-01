Serie B, Sampdoria-Parma: Pirlo vuole chiudere la serie negativa, ma in quota è avanti il segno '2'

La Sampdoria di Andrea Pirlo, reduce dalla sconfitta contro il Venezia nella prima del 2024, cerca un successo che manca da tre giornate contro il Parma capolista, ma mai vincente a Genova in Serie B. Sfida da tripla secondo gli esperti, che vedono però avanti, a 2,60, il segno «2», contro la vittoria blucerchiata fissata tra 2,65 e 2,70. Sale a 3,20 il pareggio come nel match di andata. Il Parma non prende reti da tre trasferte consecutive e anche gli ultimi tre scontri del “Ferraris” hanno visto uscire il No Goal, in svantaggio però 2 sul Goal in pole a 1,73. Per il risultato in vantaggio favorito un altro 1-1, a quota 6, mentre il 3-0 dell’ultimo precedente ligure vale 30 volte la posta. Tra i marcatori occhi puntati su Dennis Man - capocannoniere del Parma con 8 reti - offerto a 3, mentre la Samp si affida a Manuel De Luca, a segno a Venezia, visto nel tabellino dei marcatori a 4.