Dopo il successo esterno alla prima contro la Ternana, la Sampdoria si prepara all'esordio in casa, dove ospiterà il Pisa. Sarà una sfida avvincente soprattutto per l’incrocio tra i due neoallenatori delle squadre: Andrea Pirlo e Alberto Aquilani, ex compagni di nazionale per anni ai vertici del nostro calcio. Gli esperti puntano decisi sulla Sampdoria per il successo: la vittoria dei blucerchiati si gioca tra 1,70 e 1,81 mentre il segno “2” oscilla tra 4,50 e 4,90. Nel mezzo, il pareggio paga tra 3,50 e 3,65 volte la posta. La Samp ha chiuso la gara d’esordio nel campionato cadetto con due reti segnate e una subita, mentre il Pisa non ha ancora disputato la prima partita della stagione a causa delle note controversie giuridiche che coinvolgono il Lecco, avversario teorico alla prima. Gli esperti, considerando questa situazione, il momento dell’anno e il fatto che il Pisa ha chiuso lo scorso anno con la sesta miglior difesa del campionato, vedono con favore la quota Under a 1,68 contro l’Over a 2,06. Avanti anche la quota No Goal, a 1,76 rispetto a Goal a 1,95.