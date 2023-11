Per la prima volta nella storia il derby ligure tra Sampdoria e Spezia si giocherà in Serie B. Le due squadre, retrocesse quest'anno nella serie cadetta, hanno faticato molto in questo inizio stagione e navigano nelle zone basse della classifica. Gli esperti puntano sui blucerchiati, in apparente ripresa dopo due vittorie di fila: tra 2,20 e 2,23 il segno «1», mentre oscilla tra 3,25 e 3,35 il colpo bianconero, che manca dal 30 settembre in casa della FeralpiSalò; pareggio fissato a 3,10. Nei sei precedenti in Serie A , risalenti alle ultime tre stagioni, bilancio favorevole allo Spezia: gli aquilotti hanno collezionato tre successi, a fronte di una sconfitta e due pari, scaturiti però tutti al Ferraris, dove la Samp è dunque imbattuta nello scontro diretto. I match in casa dei blucerchiati sono tutti terminati con l'esito Goal, in vantaggio domani a 1,79 rispetto al No Goal, offerto a 1,92. Per quanto riguarda i marcatori, in pole tra gli undici di Andrea Pirlo c'è a 3,20 Fabio Borini, migliore dei suoi in stagione con 5 reti. Segue a 3,55 Sebastiano Esposito, atteso da una sfida in famiglia: affronterà, infatti, i suoi due fratelli Francesco Pio e Salvatore, in lavagna rispettivamente a 5 e 7.