Il Frosinone ha sferrato un nuovo assalto all’Ascoli per l’attaccante che manca a Nesta: si tratta di Ardemagni e la trattativa sembra avviata bene. In cambio dovrebbe andare Trotta, e le società stanno cercando di limare i dettagli sulla valutazione dei giocatori.



La Cremonese, dopo aver ufficializzato Gaetano (Napoli), ha chiesto il ribelle Da Cruz all’Ascoli e Pierini (ora a Cosenza) al Sassuolo, mentre il Verona ha detto no per Adjapong. Invece il Livorno, ceduto Raicevic allo Slask Wroklaw, cerca di riportare in Italia l’attaccante Avenatti (Standard Liegi); per le fasce sono stati chiesti Vitale (piace anche allo Spezia) e Crescenzi al Verona.



Il Benevento ha individuato il difensore per rimpiazzare Antei e che sia già pronto in ottica Serie A: è Barba, ora in Spagna nel Real Valladolid. Come esterno sinistro il Chievo è vicino a Renzetti (Cremonese), in arrivo con Crnigoj dal Lugano. Il Crotone aveva in pugno Pettinari (Trapani), ma dopo la doppietta di sabato la trattativa si è arenata. L’Empoli non si ferma: obiettivo Zurkowski della Fiorentina. Odjer è del Trapani (che attende Kupisz dal Bari): lascia la Salernitana, che ha ufficializzato Aya (Pisa) e cerca un centrocampista, ma non riesce ad arrivare a Mora che non si muove da La Spezia. E a proposito di Spezia, l’ex De Col (svincolato) è sempre vicino all’Entella.