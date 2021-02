Una sola sconfitta in 24 partite giocate, patita nel girone di andata sul campo del Venezia ora al terzo posto della classifica di B: l’Empoli, capolista, ha fame di riscattare quel risultato e conservare il primato. Venerdì la grande occasione, perché le due formazioni, in terra toscana, si affronteranno per il big match della 25ª giornata del torneo cadetto. Secondo i betting analyst l’Empoli parte favorita, vista la quota di 2,02, rispetto al 3,70 degli ospiti, che non perdono da sei turni conquistando ben 16 punti sui 18 disponibili, con il pareggio che si gioca a 3,30. Ma i veneti non vincono al Castellani (tra Serie B e Coppa Italia) dal 21 gennaio 2001 L’ultima vittoria a Empoli finì 2-3. Nella lavagna lo stesso risultato è offerto a 36,00.