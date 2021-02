Prove tecniche di promozione. Prima e seconda a confronto, o meglio seconda e prima a confronto considerando che il Monza, secondo in classifica, gioca in casa ed ospita l’Empoli che la precede con sei punti di vantaggio. Il calendario della prima giornata di ritorno, si legge in una nota, mette a confronto al Brianteo, domani sabato alle 16, due formazioni costruite per tentare il salto di categoria. Sarà sicuramente una delle partite più importanti della stagione con una posta in palio troppo alta per le ambizioni delle due contendenti: i toscani in caso di vittoria potrebbero tentare una fuga importante staccando sensibilmente le altre avversarie, i brianzoli dimezzare il distacco per far sentire sempre il fiato sul collo alla capolista e proponendosi di fatto come una seria candidata alla promozione nella massima serie. Il ruolino di marcia delle due battistrada non sembra ultimamente dar cenni di incertezze. Gli ospiti sono in serie positiva da ben quattordici turni, sette vittorie e sette pareggi, la metà la striscia positiva per i padroni di casa con all’attivo quattro successi e tre pareggi. Tra i cadetti nei tredici precedenti tra le squadre il Monza ha vinto tre volte, gli ospiti cinque e ne hanno pareggiato altre cinque. Probabilmente rivedremo in campo Balotelli, forse non dal primo minuto. In attacco Gytkjaer sarà affiancato da Boateng e Dany Mota. Il neo acquisto Diaw, dieci gol sinora all’attivo a una sola lunghezza dai capocannonieri Mancuso e Coda, dovrebbe partire dalla panchina. In porta il solito Di Gregorio protetto dalla coppia centrale Bellusci e Bettella. Sul versante opposto il tecnico Dionisi con molta probabilità manderà in campo il tandem d’attacco Mancuso e La Mantia. A centrocampo spazieranno Stulac con il sostegno di Haas e Samuele Ricci. Tra i pali Brignoli con la linea arretrata composta da Sabelli, Romagnoli, Nikolaou e Parisi. Per il big match della serie B GLI analisti propongono favorito il Monza ma 1 alto a 2,12, ma 2 ancora più alto a 3,55 e con l’X a 3,15.