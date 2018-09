Lotito alla finestra. La difficile situazione che ha visto coinvolta la Serie B stasera dovrebbe risolversi. Pronta la sentenza che riguarda il format e i ripescaggi. L'attuale presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, è stato uno dei più accesi sostenitori della riforma che inseriva nella serie cadetta 19 squadre. Come riporta il Corriere dello Sport, se il Collegio di Garanzia dovesse abolire la riforma, a quel punto la posizione del presidente si farebbe precaria, e potrebbe decidere di mollare la presa. Per il ruolo, a quel punto, potrebbe candidarsi Claudio Lotito, che non ha mai fatto mistero di aspirare a ricoprire incarichi politici nel mondo del calcio.