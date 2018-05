Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla a Tuttob.com della corsa playout: "L’Ascoli è favorito… Queste però sono partite che sfuggono ad ogni pronostico, perché ti giochi un’intera stagione. Come dicevo poc’anzi, il fattore campo può essere decisivo: il “Del Duca” è uno stadio molto caldo… A livello di percentuali, direi 60% Ascoli e 40% Entella. D’altro canto, i liguri non sono da sottovalutare: l’impresa di Novara all’ultima giornata lo dimostra".



SUI PLAYOFF - "Favorita? Sicuramente il Palermo, squadra forte, esperta e con valori importanti. E poi il Frosinone. Pensavo che i ciociari, alla luce della qualità dell’organico, potessero centrare la promozione diretta… Ora mi auguro che riescano a metabolizzare lo sconforto per il rocambolesco epilogo della stagione regolare, tenuto conto anche del precedente dell’anno scorso… È importante che l’ambiente, l’allenatore e i giocatori facciano quadrato, dopo una delusione così cocente… Al di là di questo, c’è da dire che la perdita di un giocatore di riferimento e di grande personalità come Daniel Ciofani ha penalizzato molto il Frosinone".