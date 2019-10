Il Giudice sportivo di Serie B, Emilio Battaglia, ha squalificato sette giocatori dopo la decima giornata di campionato. Un turno di stop per Benedetti e Proia (Cittadella), Zanellato (Crotone), Brighenti (Frosinone), Mallamo (Juve Stabia), Ciofani (Pescara) e Scognamillo (Trapani). Per quanto riguarda le società, ammende a Juve Stabia (2.000), Benevento (1.500) e Cosenza (1.500). Per quanto riguarda i dirigenti ammenda di 5.000 euro per Giovanni Vrenna (Crotone) "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto reiteratamente ai dirigenti della squadra avversaria espressioni gravemente offensive; infrazione rilevata dai collaboratori delle Procura federale".