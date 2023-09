La quinta giornata di Serie B propone uno scontro tra prime della classe: Catanzaro e Parma, appaiate in cima alla classifica a quota 10 punti, con la formazione calabrese grande sorpresa del campionato e reduce da tre vittorie consecutive. Anche i betting analyst di 888sport e Better puntano sulla formazione di Vivarini: il successo del Catanzaro si gioca tra 2,20 e 2,30 mentre il segno “2” paga 3,15 volte la posta. Nel mezzo, il pareggio è offerto a 3,20. Le due formazioni non si sono mai affrontate nella storia, i calabresi hanno il miglior attacco della competizione (9 gol) e sfidano la seconda miglior difesa (1 gol, dietro solo al Brescia che non ha subito reti nell’unica partita giocata). Gli esperti si aspettano una partita emozionante ma non ricca di marcature: è davanti la quota Under a 1,62 contro l’Over a 2,23. Tra i risultati esatti, davanti c’è l’1-1 a 6,25, segue l’1-0 per il Catanzaro a 7. La vittoria degli emiliani per 0-1 vale 8,50 volte la posta.