Ricaricate le energie dopo la breve pausa, torna in campo nel weekend anche la Serie B per disputare le gare della diciottesima giornata. Si ricomincia col botto, si legge in una nota, con il big match tra Empoli e Salernitana, ovvero prima e seconda contro, in programma per domenica sera alle 21. Tre i punti in palio, tre punti pesanti, come i tre punti che dividono in classifica le due squadre che scenderanno in campo per traguardi ben precisi: padroni di casa in cerca dell’allungo e tentare la prima vera fuga stagionale, ospiti di provare a riposizionarsi in testa della graduatoria.L’Empoli è reduce dalla convincente prestazione in Coppa Italia a Napoli, dove però ha perso per 3 a 2 ed abbandonato i sogni di poter accedere ai quarti. Una sconfitta, comunque, che le darà sicuramente maggior consapevolezza delle proprie potenzialità per puntare al ritorno in serie A. E’ reduce in campionato dal successo a Crotone ed è l’unica formazione cadetta imbattuta in casa in questa stagione. Contro la Salernitana può vantare anche uno storico favorevole nei confronti diretti in casa al Castellani: undici vittorie per i padroni di casa, due pareggi e tre successi per i granata. Alla vigilia dello scontro al vertice indisponibili Zurkowski, Mancuso e Pirrello per il covid assenti in Coppa con il Napoli insieme allenatore Alessio Dionisi. Brignoli ancora una volta sarà chiamato a difendere la porta protetto da una difesa a quattro formata da Parisi, Romagnoli, Nikoloau e Fiamozzi. Il centrocampo sarà affidato a Stulac, Ricci e Haas.Il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori, di contro, per evitare la terza sconfitta consecutiva in campionato, schiererà una difesa a quattro con Casasola, Bogdan, Gyomber e Lopez davanti alla porta di Belec. In attacco sarà riproposto il tandem Tutino e Duric alle cui spalle agiranno Kupisz e Cicirelli. Assenti gli squalificati Capezzi e Di Tacchio espulsi contro il Pordenone.Via libera alle aspettative dell’Empoli sulla lavagna di BetFlag che considera i padroni di casa particolarmente favoriti e offre l’1 basso a 1,65, particolarmente lontano dal 2 dei campani che moltiplica per 5,35 e con l’X a 4,20.