La Serie B riapre il sipario, ed è subito big match. La stagione 2023/24 parte stasera con il primo anticipo della prima giornata tra Bari e Palermo in programma alle 20.30. Una sfida tra due squadre che puntano alla promozione in Serie A: la squadra di Mignani - confermato con nuovo contratto fino al 2025 - ha sfiorato il salto l'anno scorso perdendo la finale playoff contro il Cagliari, i rosanero sono arrivati a un passo dalla zona playoff chiudendo il campionato al nono posto. Ora è il momento di voltare pagina, si riparte da zero con lo sguardo puntato soprattutto sui nuovi acquisti: semaforo verde per la Serie B, Bari-Palermo è la prima partita della nuova stagione.