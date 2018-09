Slitta ancora la decisione sui ripescaggi in Serie B. Il collegio di garanzia del Coni ha rinviato a lunedì o martedì la sentenza che era attesa oggi. Quindi non si sa ancora se il campionato cadetto rimerrà a 19 squadre o se tornerà a 22 partecipanti. Sei i club interessati: Catania, Entella, Novara, Pro Vercelli, Siena e Ternana. Di conseguenza slittano ancora i calendari di Serie C.



Il presidente del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni, Franco Frattini ha spiegato: "Io per primo non avevo un'idea che avevo maturato prima, abbiamo ascoltato e rifletteremo. Credo che tra lunedì sera, massimo martedì mattina decideremo in via definitiva. Siamo giunti a una conclusione di riflettere su tutti gli argomenti che le parti ci hanno presentati in tre ore e mezzo di discussione. Non sarebbe stato serio decidere in un'ora e mezzo. Abbiamo valutato che domenica la B non si gioca. Molto peggio sarebbe stato, e il Collegio mai lo avrebbe fatto, decidere frettolosamente su una questione così delicata".