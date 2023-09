Il Catanzaro ha iniziato questa stagione di Serie B sorprendendo tutti: in testa alla classifica dopo quattro giornate, grazie ad un’ottima proposta di calcio anche nella nuova categoria. Eppure, il sonoro ko casalingo contro il Parma, che ha superato i calabresi per 5-0, sembra aver ridimensionato le aspettative intorno alla formazione di mister Vivarini. Per la sesta giornata, i giallorossi saranno ospiti del Bari, ancora imbattuto ma reduce da tre pareggi consecutivi. A partire avanti è la squadra di casa: un successo dei pugliesi si gioca tra 2,35 e 2,40 contro il segno «2» tra 3 e 3,15. Nel mezzo, il pareggio paga 3,05 volte la posta. L’attacco del Bari sembra ancora in cerca della migliore condizione, con solo tre reti all’attivo, mentre il Catanzaro ne ha messe a segno ben nove. Gli esperti si aspettano una sfida povera di marcature: il segno Under è proposto a 1,53 contro l’Over a 2,30. In cima alla lavagna dei risultati esatti c’è l’1-1, offerto a 5,10 e seguito dall’1-0 per i padroni di casa, a 5,75. Un successo esterno del Catanzaro per 1-0 paga 6,90 volte la posta.