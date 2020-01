È la squadra al momento più in forma della Serie B, con quattro vittorie consecutive e un solo punto di distanza dal secondo posto che vale la promozione diretta. Il Crotone sogna in classifica e ingrana la quarta nelle previsioni degli analisti, per i quali ha la strada in discesa per la partita di domenica contro lo Spezia. Il quinto successo consecutivo (il secondo sui bianconeri dopo quello dell'andata) si gioca a 1,75 sul tabellone, contro il 5,00 degli ospiti, che però sono rimasti imbattuti negli ultimi due mesi; a metà strada, a 3,40 il segno «X», che negli scontri diretti manca dal 2016. Cinque mesi fa al Picco fu grande protagonista Simy, autore di una doppietta. Il gol dell'attaccante del Crotone stavolta è offerto a 2,25, un altro "double" pagherebbe 8 volte la posta; dall'altra parte del campo rispondono Gudjohnsen e Gyasi a 5,00. Intanto, nelle scommesse a lungo termine, il Crotone scala le gerarchie dei betting analyst e si candida alla promozione diretta: sul tabellone speciale della squadra vincente - escluso il Benevento, largamente primo in classifica - il Crotone è primo nelle preferenze, a 3,00, seguito dal Pordenone a 6,00 e dal Frosinone a 7,00, secondo Agipronews.