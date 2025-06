AFP via Getty Images

Serie B: Sottil al Modena e Bianco al Monza, Nesta dice no al Bari

18 minuti fa



Il Monza retrocesso in Serie B riparte dal nuovo allenatore Paolo Bianco. L'ex tecnico di Modena e Frosinone arriva al posto di Alessandro Nesta, che ha rifiutato l'offerta del Bari, dove ora in panchina può arrivare Fabio Caserta.



Intanto il Bari sta per ingaggiare il portiere Francesco Bardi (classe 1992 ex Inter, Livorno, Chievo, Espanyol, Frosinone e Bologna), che si svincola a parametro zero dalla Reggiana.



Tornando invece al mercato degli allenatori in Serie B, il Modena ha scelto Andrea Sottil (ex Udinese e Sampdoria).