Chi vince è sicuramente nei playoff, chi perde molto probabilmente ne sarà fuori: questa la situazione per Frosinone e Pisa che si incontreranno allo Stirpe domani sera. I padroni di casa sono usciti dal lockdown irriconoscibili: nelle nove partite dopo la ripresa hanno messo insieme appena 6 punti, con una vittoria, tre pareggi e cinque sconfitte. Media retrocessione, quindi, ma per gli analist il Frosinone di Nesta va considerato ugualmente favorito per la gara di domani sera: il segno «1» si gioca a 2,10, mentre la vittoria del Pisa, reduce da tre punti pesantissimi conquistati con l’Ascoli, vale 3,65. La «X», data a 3,10, è un risultato che può far scaturire di tutto. Innanzitutto lascerebbe Frosinone e Pisa a pari punti e a pari scontri diretti. In tal caso,riporta Agipronews, sarebbe meglio piazzato il Pisa, che ha una differenza reti di +4, contro +3 del Frosinone. Ma in teoria le due squadre potrebbero essere affiancate da Chievo, Salernitana ed Empoli, e allora per determinare l’ammissione ai playoff potrebbero aprirsi le mille combinazioni della classifica avulsa.