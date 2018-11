Massimo equilibrio nel recupero della 10ª giornata di Serie B, in calendario domenica, tra Spezia e Benevento. Il fattore campo è dalla parte dei bianconeri, ma i precedenti sono tutti a favore dei sanniti, che hanno sempre vinto nelle tre sfide giocate fino a qui. La situazione quote delineata degli analisti Microgame è bilanciata: leggermente avanti lo Spezia, la cui prima vittoria è data a 2,45, il poker del Benevento è invece proposto a 3,00. Sale di pochissimo il pareggio, che vale 3,05. Nell'unica partita giocata in Liguria, ad aprile del 2017, i giallorossi si sono imposti per 1-3: lo stesso risultato nel prossimo match vale 28 volte la posta.