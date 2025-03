, 31esima giornata di Serie B(3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Mateju, Hristov; Elia, Kouda, Nagy, Bandinelli, Reca; Di Serio, Pio Esposito. (A disp. Gori, Ferrer, Lapadula, Falcinelli, Colak, Cassata, Aurelio, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi, Bertaoli, Djankpata). All. D'Angelo.(3-4-1-2). Lezzerini; Papetti, Cistana, Adorni; Dickmann, Bisoli, Verreth, Corrado; Nuamah; Borrelli, Moncini. (A disp. Avella, Andrenacci, Calvani, Juric, Bianchi, Maucci, Jallow, D’Andrea, Bertagnoli, Muca, Besaggio). All. Maran.(calcio d'inizio alle ore 20:30) è l'anticipo che apre la trentunesima giornata nel campionato di, la dodicesima nel girone di ritorno: poi mancano altri sette turni alla fine della stagione regolare.

I padroni di casa si presentano a questa sfida al terzo posto in classifica con 55 punti, 24 in più del Brescia, quartultimo a quota 31 con(classe 2005) è il capocannoniere del torneo con 14 goal segnati come Pietro Iemmello del Catanzaro. In settimana ha firmato il prolungamento del contratto fino a giugno 2030 con l'Inter, club proprietario del suo cartellino.Nel prossimo turno sono in calendario due derby regionali: