Serie B: Spezia in pole per la promozione, la Cremonese insegue in quota. Playout, il Frosinone avanti nel testa a testa con la Salernitana

Chiusa la regular season, laha emesso i verdetti. Si inizia sabato 17 maggio con, sfide valide per il turno preliminare dei playoff, in gara secca. Spezia e Cremonese entreranno in gioco a partire dalle semifinali. Per i bookmaker, la squadra di Luca D'Angelo è la favorita, a quota 2,75, a centrare la quarta promozione in Serie A della sua storia. Alle sue spalle, a 3, la Cremonese di Giovanni Stroppa. Chiude il podio, a 7, il Catanzaro, mentre si sale a 8 per il Palermo e a 10 per la Juve Stabia. Chiude, più staccato, il Cesena, fissato a 15.

Non solo playoff. Nel post-season,si giocano la permanenza in Serie B: i ragazzi di mister Paolo Bianco sono in pole a 1,80 su Sisal nel testa a testa contro i campani, offerti a 2, per evitare di fare compagnia in Serie C a Cosenza, Cittadella e Sampdoria.