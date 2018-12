La prima in classifica in trasferta su uno dei campi più difficili della Serie B. Prova impegnativa per il Palermo in casa dello Spezia, oggipomeriggio: al Picco i bianconeri hanno perso una sola gara da inizio campionato e nonostante i nove punti in meno rispetto ai rosanero l'equilibrio in quota è pressoché perfetto. L'«1» è offerto a 2,88 sul tabellone 888sport.it, a un soffio sia dal pareggio (2,85), sia dal segno «2», dato a 2,75. Identica la media gol per partita (tra fatti e subiti) delle due squadre, pari a 2,5: dato che induce a puntare sull'Under, favorito a 1,53, mentre per l'Over (almeno tre reti complessive) si sale a 2,43. L'ultimo confronto al Picco, lo scorso gennaio, si è chiuso sullo 0-0, punteggio stavolta in lavagna a 7,600; il risultato esatto favorito è però l'1-1 a 5,60.