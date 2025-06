Serie B, Spezia su Camarda e Vivarini ai dettagli col Pescara: il punto sulle trattative

Getty Images

Come in Serie A, anche in B ci sono ancora alcune panchine da sistemare. Il Palermo ha ufficializzato Pippo Inzaghi e ora partirà il mercato giocatori,. A proposito: i gialloblù stanno valutando diverso profili per la panchina. Per Stroppa a Venezia invece manca solo la firma, e per la panchina dell'Entella in pole c'è l'allenatore della Giana Erminio Andrea Chiappella.

- Il Monza è al centro di una trattativa per il passaggio di proprietà, gli acquirenti sono un gruppo di investitori americani rappresentati dall'ex dirigente della Roma Mauro Baldissoni.: in settimana è atteso un incontro a Milano.anche se il Milan vorrebbe prestarlo in Serie A (prima dovrebbe firmare il rinnovo fino al 2028), così i bianconeri puntano al ritorno di Mulattieri; intanto resistono alle richieste dalla Serie A per Hristov.

- Il Bari ha chiestoal Como ed è sulle tracce del nuovo gioiello dell'Atalanta, centrocampista classe 2005 protagonista in Serie C con l'Under 23. Una delle prime richieste di Pippo Inzaghi per il nuovo Palermo è il difensore del Genoa classe 2002, in porta si spinge per la conferma di- era arrivato a gennaio in prestito secco dal Como - concome prima alternativa. Il Modena ha chiestoalla Cremonese.