Serie B, Sudtirol-Spezia LIVE dalle 19.30

un' ora fa



La 28a giornata di Serie B si apre con l'anticipo del venerdì sera tra Sudtirol e Spezia, due squadre dagli obiettivi diversi che si affrontano stasera alle 19.30 allo stadio Druso di Bolzano. I padroni di casa stanno lottando per salvarsi e dopo 27 giornate sono a 29 punti insieme a Sampdoria e Mantova, ma in piena zona playout a causa degli scontri diretti; con la zona retrocessione distante tre lunghezze. Dall'altra parte c'è uno Spezia che viaggia nei primi posti della classifica: terzo dietro a Sassuolo e Pisa - che in questo turno si affronteranno nello scontro diretto - -7 dal secondo posto che vorrebbe dire promozione diretta.