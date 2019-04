Sono state rese note le date dei playoff e playout di Serie B.



PLAYOFF

Turni preliminari

Venerdì 17 maggio ore 21 - 6a vs 7a

Sabato 18 maggio ore 21 - 5a vs 8a



Semifinali di andata

Martedì 21 maggio ore 21 - 6a/7a vs 3a

Mercoledì 22 maggio ore 21 - 5a/8a vs 4a



Semifinali di ritorno

Sabato 25 maggio ore 21 - 3a vs 6a/7a

Domenica 26 maggio ore 21 - 4a vs 5a/8a



Finale di andata giovedì 30 maggio

Finale di ritorno domenica 2 giugno



PLAYOUT

Gara di andata domenica 19 maggio ore 18

Gara di ritorno domenica 26 maggio ore 18.