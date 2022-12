Sei partite senza vittorie. È questo il momento di forma vissuto da Ternana e Cagliari, che non centrano il successo in campionato addirittura dallo scorso 15 ottobre. I rossoverdi hanno anche cambiato la guida tecnica chiamando Aurelio Andreazzoli a sostituire Cristiano Lucarelli, con l’ex tecnico dell’Empoli che, dopo la sconfitta dell’esordio a Venezia, cerca il primo successo sulla panchina umbra, offerto a 2,65 contro il 2,80 dei sardi. Sale a 2,90 il pareggio, che per il Cagliari sarebbe il sesto consecutivo. Con gli uomini di Liverani reduci da sette Goal consecutivi, in quota prevale ancora una partita con entrambe le squadre a segno, a 1,62, sul 2,18 del No Goal. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole c’è l’1-1 a 5,80, finale dell’ultimo precedente del “Liberati” datato 2015. Sale a 9 il 2-1, mentre vale 14 volte la posta lo 0-2 sardo, risultato – ottenuto in casa del Benevento – dell’unica vittoria sarda lontana dalle mura amiche.