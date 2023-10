Dopo la prima sconfitta in campionato, rimediata in casa contro il Modena nell’ultimo turno, il Brescia ospita il Bari nell’undicesima giornata di Serie B. Secondo gli esperti, sarà una sfida dall’esito incerto, in cui entrambe le squadre potrebbero prevalere: la vittoria dei lombardi si gioca a 2,85, mentre il segno «2» oscilla tra 2,55 e 2,60. Nel mezzo, il pareggio paga 3,05 volte la posta. Il Bari non vince dal secondo turno, ha pareggiato otto delle dieci partite disputate finora in campionato, non trovando la via della rete solamente in due occasioni su dieci. Il Brescia, con due partite in meno, è la migliore difesa del campionato (3 gol); i bookmaker si aspettano una partita bloccata e vedono l’Under 2.5 a 1,50 contro l’Over 2.5 a 2,38. Tra i risultati esatti, in cima alla lavagna c’è l’1-1 a 5,15, seguito dall’1-0 dei pugliesi a 5,80. Una vittoria dei padroni di casa per 1-0 paga 6,20 volte la posta.