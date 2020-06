Domani la Serie B torna in campo per disputare le dieci gare in calendario per la trentesima giornata: tutte nello stesso giorno e quasi tutte, ben nove, alle 21. Il primo confronto, come si legge in una nota, avrà il fischio d’inizio alle 18,45 e metterà di fronte Trapani e Pordenone, due squadre con obiettivi di classifica diametralmente opposti. Delicata per entrambe e pronostico tutt’altro che scontato sulla lavagna l’1 è offerto a 2,55, l’X a 3,20 e il 2 a 2,80. Per gli esiti al 15° l’1 è proposto a 7,25, l’X a 1,22, il 2 a 6,78, al 30° l’1 a 4,25, l’X a 1,67, il 2 a 3,69. Alle 21 si ricomincia con Entella – Salernitana con in palio tre punti importanti per le aspirazioni da playoff per entrambi. Il campo amico, senza tifosi, fa pendere l’ago della bilancia a favore dei padroni di casa la cui vittoria bancata a 2,15, con l’X a 3,20 e il 2 a 3,55. Per le scommesse in doppia chance l’1X moltiplica per 1,28, l’X2 per 1,68, l’12 per 1,33. Alto l’1 della Juve stabia che ospita il fanalino di coda Livorno il cui successo è indicato a 3,55 e con l’X a 3,30. Empoli- Benevento è sicuramente la partita clou del turno. Nonostante i trenta punti di differenza, giustificato il 2 a 2,35 staccato ma non troppo dall’1 a 3,05 e dall’X a 3,25. Tra i risultati esatti il 2 – 0 paga per 14,50, lo 0 – 2 per 12,00, il 2 – 2 per 13,00, il 2 – 3 per 25,00, l’1 – 4 per 40,00 e l’1 – 1 per 5,75. Scontro al vertice in Frosinone – Cittadella che non nascondono ambizioni di insidiare il secondo posto del Crotone. Per la bandiera delle scommesse padroni di casa in grado di fare risultato pieno ma quota alta 2,15, distante dall’X a 3,10 e ancor di più dal 2 a 3,70. Ed anche, la somma goal pari a 0 è raccomandata a 8,00, la somma goal pari a 1 a 4,05, la somma goal pari a 2 a 3,15, la somma goal pari a 3 a 4,20, la somma goal pari a 4 a 6,50 e la somma goal superiore a 4 a 6,75. Scontro al vertice anche in Chievo – Spezia, entrambe in zona playoff ed entrambe con le carte in regola per centrare l’obiettivo pieno che, mai come in questa occasione, vale doppio e può valere una stagione. BetFlag suggerisce l’1 a 2,40, l’X a 3,05, il 2 a 3,20. Per il minuto del primo goal a 3,35 se entro il 15°, a 4,00 se entro la prima mezz’ora, a 4,95 nel primo tempo, a 7,50 dal 46° al 60°, a 10,25 se dal 61° al 75°, a 12,50 dal 75° a fine gara e 7,50 senza nessun goal. Da tripla Perugia – Crotone. Contro una squadra che non avrebbe più nulla da chiedere i calabresi, secondi in classifica, puntano al successo pieno ma 2 particolarmente congruo a 2,60, vicino all’1 a 2,75 e con l’X a 3,15. Si scommette anche sul metodo del primo goal: su punizione a 13,00, su rigore a 9,00, su autorete a 25,00, su colpo di testa a 6,00, su tiro a 1,40 e con nessun goal a 9,75.