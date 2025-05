Serie B, tutta la giornata LIVE: in campo Juve Stabia-Catanzaro. Il Pisa può andare in A

51 minuti fa



Trentaseiesima giornata di Serie B che va in scena il primo maggio, Festa dei Lavoratori. In campo tutte le squadre in quello che potrebbe essere il turno che sancisce il ritorno in Serie A del Pisa. La squadra di Inzaghi è impegnata in casa, contro il Frosinone, alle 15. Nello stesso slot si giocano anche Spezia-Salernitana, Cosenza-Bari, Sampdoria-Cremonese, Palermo-Sudtirol, Mantova-Cesena. Modena-Reggiana.



In precedenza il lunch match tra due squadre in lotta per i playoff: Juve Stabia e Catanzaro.



Quindi, alle 17:15, Cittadella-Brescia e, a seguire, alle 19:30, Sassuolo-Carrarese.