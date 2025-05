Serie B, tutte le squadre in campo: LIVE dalle 15, il Pisa può tornare in Serie A

Giornata 37 di Serie B, la penultima di stagione regolare, in vista poi di playoff e playout. Potrebbe essere quella della matematica promozione del Pisa che, dopo aver rimandato la festa già nel turno precedente, ha ora un altro match point da giocarsi in casa del Bari. La rivale dei toscani, lo Spezia, è invece impegnato in casa della Reggiana.



Tutte le squadre in campo oggi: alle 15, oltre alle squadre in lotta per la promozione diretta, spazio a Brescia-Juve Stabia, Cesena-Palermo, Salernitana-Mantova, Carrarese-Modena, Sudtirol-Cosenza, Frosinone-Cittadella e Catanzaro-Sampdoria. Alle 19:30 poi il Sassuolo di Grosso, già promosso in A, fa visita alla Cremonese.